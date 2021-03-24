Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti - Son Dakika

Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti
24.03.2021 10:54
Antalya karayolunda kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yolda kalan 5 aylık bebekleri bulunan aile, yoldan ambulansla geçen sağlık ekipleri tarafından alınarak Sandıklı ilçesine getirildi.
AFYONKARAHİSAR- Antalya
karayolunda kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yolda kalan 5 aylık bebekleri bulunan aile, yoldan ambulansla geçen sağlık ekipleri tarafından alınarak Sandıklı ilçesine getirildi.
Afyonkarahisar'da dün aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde kar ve tipiye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı boğazında yol zaman zaman trafiğe kapanırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Sandıklı'ya giden 5 aylık bebekleri olan bir ailenin otomobilleri de yolda kaldı. Bu sırada yoldan geçen sağlık görevlileri durumu fark etti. Sağlıkçılar aileyi ambulansa alarak ilçeye getirdi.
- Afyonkarahisar
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