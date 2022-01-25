İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken, sürücüler de yollarda zor anlar yaşamaya devam ediyor. Bir otobüs şoförünün yolların tuzlanmamasından dolayı isyan ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otobüs şoförü, taksilerin ve özel araçların da rampanın tuzlanmamasının dolayı rampadan çıkamadıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi. "Bu yolun sürekli açık tutulması lazım. Bir rampayı ayakta tutamıyorlar" diyerek yolun durumuna isyan etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Karda yolda kalan otobüs şoförü, İBB'ye isyan etti: Bu yol sürekli açık kalmalı, tuzlanmamış ama - Son Dakika