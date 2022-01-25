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Karda yolda kalan otobüs şoförü, İBB'ye isyan etti: Bu yol sürekli açık kalmalı, tuzlanmamış ama - Son Dakika

Karda yolda kalan otobüs şoförü, İBB'ye isyan etti: Bu yol sürekli açık kalmalı, tuzlanmamış ama

25.01.2022 00:18

İstanbul'da yolların kapanmasının ardından özellikle otobüs şoförleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte trafikte mahsur kalan otobüs şoförü, rampanın tuzlanmadığı gerekçesiyle İBB'ye isyan etti.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken, sürücüler de yollarda zor anlar yaşamaya devam ediyor. Bir otobüs şoförünün yolların tuzlanmamasından dolayı isyan ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SÜREKLİ AÇIK TUTULMASI LAZIM"

Otobüs şoförü, taksilerin ve özel araçların da rampanın tuzlanmamasının dolayı rampadan çıkamadıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi. "Bu yolun sürekli açık tutulması lazım. Bir rampayı ayakta tutamıyorlar" diyerek yolun durumuna isyan etti.

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İstanbul, İsyan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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