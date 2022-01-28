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Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

28.01.2022 19:40

Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti Malatya ile Adıyaman Çelikhan yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Ömer Manay ve Ömer Deniz isimli vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yaptığı çalışmaların...

Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

MALATYA - Malatya ile Adıyaman Çelikhan yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Ömer Manay ve Ömer Deniz isimli vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yaptığı çalışmaların ardından iki vatandaşı kurtardı.

Malatya'nın yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla yolda mahsur kalanların yardımına Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri ulaşıyor.

Karla Mücadele Ekipleri bir yandan iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların ve hastaların yardımına koşuyor.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinden Malatya'ya doğru araçlarıyla yola çıkan Ömer Manay ve Ömer Deniz, Çelikhan yolunun yüksek kesimlerinde yağan kar ve oluşan tipi nedeniyle yolda kaldılar. Malatya AFAD Müdürlüğüne ulaşarak yardım talebinde bulunan iki vatandaşın durumundan haberdar edilen Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, AFAD'tan gelen bilgiler ışığında hızlı bir şekilde bölgeye giderek greyderlerle karlı kaplı yolu açıp, yolda mahsur kalan iki vatandaşa ulaştılar.

Soğuk hava şartlarından ciddi şekilde etkilenen iki vatandaşın öncelikle ısınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri daha sonra vücutlarının çeşitli yerlerinde ağrılar bulunan iki vatandaşı Hasan Çalık Devlet Hastanesine getirdiler. Burada tedavi altına alınan Ömer Manay ve Ömer Deniz'in sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yolda mahsur kaldıktan sonra karlı kaplı bölgelerde yürüyerek belli bir mesafe aldıklarını ancak soğuk hava ve tipi nedeniyle çok zor anlar yaşadıklarını ifade eden Ömer Manay ve Ömer Deniz, Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekiplerini karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşadıklarını söylediler.

Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekiplerinin hızlı ve planlı çalışmasıyla yaşadıkları zorlu anları geride bırakan Ömer Manay ve Ömer Deniz, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarak, " Salı günü Adıyaman'dan yola çıktık, nakliyecilik işiyle uğraşıyoruz, Malatya ile Çelikhan arasında arabamız yolda kaldı, üç gündür çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştık, yaklaşık 8 km yürüdük, telefonun çektiği yerde 112'yi arayarak yardım istedik. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri buraya gelerek bizi kurtardı, çok teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekiplerinin özverili ve gayretli çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederken, yolda mahsur kalan Ömer Manay ve Ömer Deniz'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yeşilyurt'un kırsal bölgelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla oluşan soğuk hava ve tipiye rağmen ekiplerin fedakarca görev yaptığını vurgulayan Çınar, "İlçemizin kırsal bölgelerinde yaklaşık 10 gündür zor şartlar altında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz bir yandan kar yağışının getirdiği bazı olumsuzlukları gidermeye çalışırken diğer taraftan yollarda mahsur kalan ve ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Çok sayıda vatandaşımızın imdadına yetişen, birçok aracın kurtarılmasını sağlayan ekiplerimizin bu özverili ve fedakar hizmetlerinden bizler gurur duyuyoruz. Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinden yola çıktıktan sonra

yağan karın etkisiyle yolda mahsur kalan iki vatandaşımızın yardım talebinden sonra bölgeye hareket eden fedakar personellerimiz, hızlı ve planlı bir çalışmayla iki vatandaşa ulaşıp kurtardılar. Çok şükür her iki vatandaşımızın sağlık durumları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleye yaptılar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler her türlü şart ve durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Aynı kararlılık ve gayretle kar yağışının olumsuz etkileri geçene kadar bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Soğuk sıcak demeden yılın her mevsiminde büyük bir gayretle çalışmalarını başarıyla sürdüren personellerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti
Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti
Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

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Ömer Deniz, Yeşilyurt, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karda yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika


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