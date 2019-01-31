Karda, Yolda Mahsur Kalan Kişileri İtfaiye Kurtardı
32 dakika önce
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 19 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
DENİZLİ'nin Çameli
ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 19 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çameli- Fethiye
karayolunda akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kabayır Mahallesi Tuzlabeli mevkiinde sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yolda kalan 7 araçtaki 19 kişiyi tahliye ederek itfaiye merkezine götürdü.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol, ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince çekildi. İtfaiye
merkezine götürülerek ısınmaları sağlanan vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçlarına binerek yola devam etti.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:02 Kaynak: DHA
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