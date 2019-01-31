Son Dakika Haberleri: Karda, Yolda Mahsur Kalan Kişileri İtfaiye Kurtardı

Karda, Yolda Mahsur Kalan Kişileri İtfaiye Kurtardı

32 dakika önce

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 19 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karda, Yolda Mahsur Kalan Kişileri İtfaiye Kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 19 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Çameli- Fethiye karayolunda akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kabayır Mahallesi Tuzlabeli mevkiinde sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yolda kalan 7 araçtaki 19 kişiyi tahliye ederek itfaiye merkezine götürdü.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol, ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince çekildi. İtfaiye merkezine götürülerek ısınmaları sağlanan vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçlarına binerek yola devam etti.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:02 Kaynak: DHA

Çameli, Kar, Denizli, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı "Gelirim Bin TL" Diyen Berkay'ın Vergi Kaçırdığı Tespit Edilirse 3 Yıl Hapis Yatacak

Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 08:34:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda, Yolda Mahsur Kalan Kişileri İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]