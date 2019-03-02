Son Dakika Haberleri: Karda Yuvarlanan Kaşarı Yakalamak İçin Yarıştılar

Karda Yuvarlanan Kaşarı Yakalamak İçin Yarıştılar

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kış Oyunları Festivali" kapsamında gerçekleştirilen karda kaşar yuvarlama yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kış Oyunları Festivali" kapsamında gerçekleştirilen karda kaşar yuvarlama yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca organize edilen 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen karda kaşar yuvarlama yarışı öncesinde kadınlar kategorisinde yarışa katılanlar, soğuk hava nedeniyle halay çekerek ısındı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışta, iki adet 15 kiloluk oval eski kaşar, kayak merkezinin üst kısmından aşağı doğru bırakıldı.

Oldukça renkli ve eğlenceli anların yaşandığı yarışlarda, yuvarlanan kaşarı yakalayanlar, hem yarışmayı kazandı hem de kaşarın sahibi oldu.

Yarışmaya katılanlardan Meryem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu anlatarak, "Kaşar yuvarlama yarışmasına halay çekerek hazırlandık, iyi hazırlandık, güçlüyüz, kazanacağız, iddialıyız." dedi.

Kadınlar kategorisinde birinci olan Sara Koyuncu da heyecanlı bir yarışa katıldığını ifade ederek, "Heyecanlıydım, üşüdüm ısınmak için halay çektim, kazandım mutluyum. Kaşarı anneme hediye edeceğim, arkadaşlara da vereceğim." diye konuştu.

Erkekler kategorisinde birinci olan Baran Alkan ise birinci olup kaşarı kaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kars, Sarıkamış, Güncel
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