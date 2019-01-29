Son Dakika Haberleri: Kardak Kayalıkları Türk Askerlerine Emanet

Kardak Kayalıkları Türk Askerlerine Emanet

1 saat önce

Her yıl 28-30 Ocak arasında Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na çelenk bırakmaya gelen Yunan askerleri bu yıl Kardak Kayalıkları'na gelemedi.

Kardak Kayalıkları Türk Askerlerine Emanet, System.String[]
Her yıl 28-30 Ocak arasında Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na çelenk bırakmaya gelen Yunan askerleri bu yıl Kardak Kayalıkları'na gelemedi. 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nı 24 saat izlemeye aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Krizi'nin 23. yıldönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede kuş uçurtturmuyor.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nda Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atmaya bugün de devam etti. Yunan Sahil Güvenlik botları ise bölgeye hiç uğramadı.

Öte yandan Kardak Kayalıkları'na 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na yapılan gözetleme kulesinde 24 saat Kardak Kayalıkları'nı izlemeye devam ediyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Bodrum, Kardak, 3. Sayfa
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