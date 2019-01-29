Kardak Kayalıklarında Sakinlik Sürüyor
31 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 3,5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıl dönümü sonrası Türk askeri bugün de kayalıklar çevresinde bekledi.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesine 3,5 mil mesafedeki Kardak
Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıl dönümü sonrası Türk askeri bugün de kayalıklar çevresinde bekledi. Bölgede sakinlik hakim oldu. Gümüşlük Mahallesi
açıklarında 28 Ocak 1996'da Türkiye
ve Yunanistan
arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıl dönümünün ardından bugün de Türk askeri bölgede bekledi. Öğle saatlerine kadar geçen sürede herhangi bir Yunan sahil güvenlik ekibi, kayalıkların yakınına gelmedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na bağlı 3 fırkateyn ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı bir bot ise dün olduğu gibi bugün de bölgedeki nöbetini sürdürdü. Fırkateynlerden biri Çatal Ada yanında, diğeri Çavuş Adası yanında bekledi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye yaptı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
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