Son Dakika Haberleri: Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu
Son Dakika Genel Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu

Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu

1 saat önce

Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu Savaş gemisi korudu, yelkenliler yarıştıMUĞLA - Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Gümüşlük-Yalıkavak etabında devasal yelkenli yatlar, Kardak kayalıklarının önünden geçerken Türk...

Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu

Savaş gemisi korudu, yelkenliler yarıştı

MUĞLA - Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Gümüşlük-Yalıkavak etabında devasal yelkenli yatlar, Kardak kayalıklarının önünden geçerken Türk savaş gemisi eşlik etti.

Dünya'nın sayılı Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup'ın, final gününde Yalıkavak marina etabı gerçekleştirildi. Gümüşlük koyundan açılan dev yelkenliler çavuş adası ile Kardak kayalıklarının arasından geçerken Türk Savaş gemisi de yarışmacılara eşlik etti. Güvenli bir şekilde kardak kayalıklarının önünden geçen yelkenlilere eşlik eden savaş gemisine tekneler ise korna çalarak selam verdi. Çavuş adası ile Kardak kayalıklarının arasından geçen yelkenliler, Yalıkavak sahiline yaklaşınca savaş gemisi bölgeden ayrıldı.

Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu

Kardak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
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