Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika

Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı

6 saat önce

Antalya'nın İbradı ilçesinde kaçak olarak 3 yaban keçisini avlayan 5 kişi yakalandı.

Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı, System.String[]

Antalya'nın İbradı ilçesinde kaçak olarak 3 yaban keçisini avlayan 5 kişi yakalandı. Yaban keçilerine el konulurken av yapan kişilere yaban keçisi başına 22 bin 660 lira tazminat cezası ile 2'şer bin lire idari para cezası uygulanacağı bildirildi.


Dün İbradı Mahallesi Başlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliğine ait ekipler, karla kaplı arazi içinde lastik izlerine rastladı. İzleri takip eten ekipler bir süre sonra sarp arazi sebebiyle araçla takibi bırakıp yaklaşık 5 kilometre yürüyerek izleri takip etti. Ekipler araca ulaştığında 5 kişiyi, vurdukları 3 yaban keçisinin başını keserken suçüstü yaptı. Durumu kamera ve fotoğrafla teyit altına alan ekipler tutanak tuttukları esnada 5 şüpheli yerdeki yaban keçilerini bırakıp araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Yaban keçilerine el koyan ve tutanakla tespit eden ekipler, jandarmayı arayarak bilgi verdi. Eldeki video kanıtlarından araç plakası ve kimlikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


Nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan yaban keçileri Antalya'da en fazla İbradı bölgesinde bulunuyor ve bölge İbradı Devlet Avlağı olarak biliniyor. - ANTALYA

Antalya, İbradı, Yaban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
17:48 İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Haber
17:47 Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
17:46 4 kişinin öldüğü yangında sanıklara 15'er yıla kadar hapis istemi - Son Dakika Haber
17:44 ABD-İran gerilimi panelde tartışıldı - Son Dakika Haber
17:39 Pazar hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika Haber
16:44 Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika Haber
16:33 Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 17:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]