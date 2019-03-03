Kardaki Toynak İzleri Hırsızlık Zanlısını Yakalattı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde 9 adet büyükbaş hayvanı çalan zanlı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde 9 adet büyükbaş hayvanı çalan zanlı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Kardaki toynak izlerinden yola çıkan jandarma ekipleri zanlıya ulaşarak çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti.



Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hanak ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı.



Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde iki kişiye ait toplam 9 adet büyükbaş hayvanın çalınmasının izini sürdü. Hayvanların çalınmasının ardından jandarma ekipleri ahır ve civarında parmak izi delili toplayarak hayvanlara ait kardaki toynak izlerini belirledi.



Yapılan çalışmalar sonrası zanlının Ardahan'ın Göle ilçesinde bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla bir şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çalınan 9 adet büyükbaş hayvan da Hanak ilçesi Yamaçoğlu köyünde ikamet eden iki vatandaşa teslim edildi.



Hayvanlarına kavuşan iki vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ARDAHAN

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