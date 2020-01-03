Kardan adam pazara indi satışlar patladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan adam pazara indi satışlar patladı - Son Dakika

Kardan adam pazara indi satışlar patladı

6 saat önce

Aydın'da Paşayaylası Karaköy Mahallesi'nden topladığı karlar ile yaptığı kardan adamı tezgahına koyan pazarcı Harun Bakar satış rekoru kırdı.

Kardan adam pazara indi satışlar patladı, System.String[]

Aydın'da Paşayaylası Karaköy Mahallesi'nden topladığı karlar ile yaptığı kardan adamı tezgahına koyan pazarcı Harun Bakar satış rekoru kırdı.


Semt pazarlarında pazarcılık yapan Paşayaylası Karaköy Mahallesi'nden Harun Bakar isimli vatandaş, Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan karı fırsata çevirdi. Paşayaylası'ndan topladığı karı şehir merkezine getiren Bakar, kardan adam yaparak tezgahına koydu. Aydın'ın yöresel ürünlerinden kardan adama göz ve ağız yapan Bakar'ın tezgahındaki ürünler kısa sürede tükendi. Vatandaşlar kardan adama yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Kardan adamla pazara renk katmak istediğini söyleyen pazarcı Harun Bakar, "Malumunuz şehir merkezimize kış aylarında kar yağmıyor. Ben de yüksek kesimlerden getirdiğim kar ile pazara renk katmak istemiştim. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Kardan adamı gören vatandaşlar hem onunla fotoğraf çektirdi hem de tezgahımdan alış veriş yaptı. Kardan adam sayesinde ürünlerimi erkenden bitirdim. Bundan sonra ara ara tekrarlamayı düşünüyorum" dedi. - AYDIN

Karaköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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