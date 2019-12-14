'Kardan Adam Uçmalı' okurlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Kardan Adam Uçmalı' okurlarla buluştu - Son Dakika Magazin

'Kardan Adam Uçmalı' okurlarla buluştu

6 saat önce

Elma Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluşan eser, küçük bir çocuğun kendi yaptığı kardan adamıyla arasındaki özel iletişimden söz ediyor.

'Kardan Adam Uçmalı' okurlarla buluştu, System.String[]

Elma Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluşan eser, küçük bir çocuğun kendi yaptığı kardan adamıyla arasındaki özel iletişimden söz ediyor. Hikayede sözsüz iletişim, sevgi, vazgeçmemek ve dostluk konuları öne çıkıyor.


Çocuk hikayesi kategorisinde yayımlanan eser, Serhan Kansu'nun kendi tarzında hem çocuklara hem büyüklere hitap edecek metaforlar barındırıyor. Derinlikli, aynı zamanda rengarenk bir dünya sunan kitap, yer yer masalsı diliyle günümüz yaşam tarzına dair bazı kavramları eleştiriyor.


Kardan Adam Uçmalı arka kapak yazısı:


Buz gibi hava insanın içini hiç ısıtır mı?


İşte kar yağmaya başladı… Etraf sessiz, hava soğuk ama yumuşacık. Can birazdan neşeyle bahçeye çıkacak. Çünkü onun için lapa lapa yağan şey hayaller. Bakın az sonra karla neler yapacak neler! O oynadıkça belki yanında sevimli bir köpek, karşısında ise bir uçak belirecek. Peki, hiç arkadaşı yok mu bizim Can'ın? Çağatay ve Eylül nerede? Neden hep evdeler? Neyse ki kardan adam Sisko yanı başında. Ama onun da uçmak gibi bir hedefi var. Acaba sebebi ne olabilir?


Hiç konuşmadan çok şey paylaşabilenlerin, kendi kendine yetenlerin, dostlarına ilkleri tattıranların dünyasına naif bir yolculuk…

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:37 
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