Son Dakika Haberleri: Kardan Adam Yapıp Başında Kitap Okudular

Kardan Adam Yapıp Başında Kitap Okudular

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kardan Adam Yapıp Başında Kitap Okudular, System.String[]
Manisa'nın Selendi ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yatılı Bölge Ortaokulunda kalan öğrenciler sabah uyandıklarında önce okul bahçesinde kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı ardından da yaptıkları kardan adamın başında kitap okudu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı sonrası 200 öğrenci kapasiteli Yatılı Bölge Ortaokulunda yatılı kalan öğrenciler okul bahçesinde kardan adam yapıp başında kitap okudu.

İlçede 2 yıl sonra etkili bir şekilde yağan kar yağışı sonrası okulda eğitim gören öğrenciler kar yağışıyla birlikte sabahın ilk ışıkları ile birlikte okulun bahçesinde önce doyasıya kartopu oynadı. Kartopu oynayan öğrenciler daha sonra hep birlikte kardan adam yaparak, kardan adamın yanında birlikte kitap okudu. Öğrenciler uzun bir aradan sonra ilçe merkezine yağan kar yağışı sonrası bol bol eğlendiklerini belirterek, kardan adam yapıp yanında kitap okumanın mutluluğunu da yaşadıklarını söyledi.

İlçede kar yağışı sonrası kar kalınlığının yüksek kesimlerinde 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken şehirlerarası ulaşımın sabah saatlerinde kar nedeniyle aksadığı öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Kar, Güncel
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