Kardan adam yapmak isteyen çocuk köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika

- Kardan adam yapmak isteyen çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

7 köpeğin saldırısında babası tarafından kurtarılan yaralı çocuğa 30 dikiş atıldı

Dehşet anlarında yaşadığı travma sonrası ailesinin elini bir an olsun bırakmıyor

7 yaşındaki kızını köpeklerin arasından kurtaran baba İrfan Demir:

"Zamanında yetişmeseydim öldüreceklerdi çocuğumu"

DÜZCE - Düzce'de evinin yakınındaki boş arazide kardan adam yapmak isterken 7 köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk, çığlık sesini duyan babası tarafından son anda kurtarıldı. Saldırıda feci şekilde yaralanan kız çocuğuna, kaldırıldığı hastanede 30 dikiş atıldı.

Olay geçtiğimiz hafta Düzce'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışının ardından ailesinden izin alarak kardan adam yapmak için dışarı çıkan 7 yaşındaki Zeynep Demir, evlerinin önündeki boş arazide arkadaşlarıyla buluştu. Demir, arkadaşları ile birlikte kardan adam yaptığı esnada sokak başında sürü halinde bulunan 7 sokak köpeğinin üzerlerine geldiğini fark etti. Arkadaşlarıyla birlikte boş araziye kaçmaya başlayan Demir, takılarak düştü. Düşme sonrasında kendisine saldıran sokak köpeklerinin arasında kalan Demir, köpeklerin kendisini ısırmaya başlaması ile çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyarak dışarı çıkan baba İrfan Demir, köpeklerin parçalamaya çalıştığı kızını görünce hızla koşarak köpeklerin arasına daldı. Köpeklerin elinden zor da olsa kızını yaralı kurtaran baba İrfan Demir, kızını hemen hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep Demir'in vücudunun bir çok bölümünde oluşan yaralara ise 30 dikiş atıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanarak eve dönen Demir ailesi dehşet dolu anları İHA muhabirine anlattı.

"Yetişmeseydim öldüreceklerdi çocuğumu""

Köpeklerin arasından kızının çığlık sesini duyunca dışarı fırladığını anlatan Baba Demir, "Olay hemen evimizin önünde oldu. Kar yağınca çocuk dışarı çıkıp oynamak istedi. Sokağın az ilerisinde duruyor. Köpeklerde sokağın diğer başında duruyor. Bir anda köpekler çocuğu kovalamaya başlıyor. 2 çocuğu birden kovalamaya başlıyorlar. Diğeri biraz daha büyük olunca kaçıyor, bizim çocuk ise yere düşüyor. Yere yığıldığı gibi 6-7 köpek bir anda bizim çocuğa saldırmaya başlıyor. Bende sürekli takip ediyordum onu evden. Bir baktım çocuk yok. Aşağıya indim koştum bir baktım köpekler çocuğumun başındaydı. Çocuğu köpeklerden kendim zor kurtardım. Sokak hayvanları gitmesem çocuğu paramparça edecekler. Zaten epey parçalamışlar. Belki de ben zamanında yetişmeseydim öldüreceklerdi çocuğumu" dedi.

"Sadece ben değil herkes şikayetçi"

Mahallede sokak köpeklerinin kontrolsüz çoğaldığını ve bu durumdan sadece kendi ailesinin değil diğer ailelerin de rahatsız olduğunu belirten İrfan Demir, "Çocuğun psikolojisi bozuldu. Büyük bir travma atlattı. Gece korkuyor, elimizi tutuyor, kızgın oluyor. Çocuğumun şu anda psikolojisi hiç iyi değil. Çok aşırı köpek var. Ben öğrenci servisi taşımacılığı yapıyorum. Bütün sokaklara girip çıkıyorum. Her sokakta sürüsüne köpek var. Şu anda gelsin yetkililer ben onlara 30-40 tane köpek gösteririm. Belediye topladık bakım evine aldık diyorlar ama bir tane köpek toplamamışlar. Ben sabah servisle fabrika işçilerini alıyorum, personel evden dışarı çıkamıyor beni tam kapımın önünden alır mısın diyor. Bende köpekler yüzüne araba ile evin kapısına kadar gidiyorum. Bundan sadece ben değil bütün herkes şikayetçi. Benimde köpeğim var, bende besliyorum. Bizde köpekleri seviyoruz. Ama seviyoruz diye sokağa atmamız da gerekmiyor" diye konuştu.

"Bu saldırıdan sağ çıkması büyük bir şans"

Çocuğunun bu saldırıdan kurtulmasını şans olduğunu söyleyen anne Ayşe Demir, "Bir sokak arasında 7 tane köpek nedir böyle? Benim çocuğum o saldırıdan ya kurtulmasaydı. Benim çocuğumun can damarlarına köpekler saldırmış. Boynuna ve kulağına sürekli ısırmış köpekler. Resmen öldürüp parçalayacaklardı benim çocuğumu. Biz köpeklerin saldırmasının ardından çocuğumun kurtulmasına çok büyük bir şans olarak görüyoruz. Çocuğumun yanımızda olmasına inanamıyoruz. İnanın çok çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Anne Demir yetkililere seslendi

Sokak arasında çocuğuna saldıran köpekler için Düzce Belediyesi ekiplerine seslenen anne Demir, " Belediyemizden rica ediyoruz bir barınak yapsınlar bu köpekleri buradan alsınlar. Bizimde köpeğimiz var. Ama böyle insana saldıracak boyutta köpekler olmamalı, sokağa köpekler atılmamalı. Şuanda çocuğumun psikolojisi hiç iyi değil. Çocuğum köpek taklidi yapıyor, bizi ısırmaya çalışıyor. Uyumuyor, anne elimi bırakma diyor. Bütün gün boyunca elini bırakamıyorum. Durumu çok kötü, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çocuğumun iyileşmesini bekliyoruz, düzelebilecek mi bu çocuk bakacağız. Doktorlara götüreceğiz, atlatabilecek mi hiç bilmiyoruz. Çok akıllı çok zeki bir çocuk nasıl olacak ne yapacağız hiç bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesinin elini bir an olsun bırakmıyor

Evinin önünde kardan adam yapmak için sokağa çıkan ve sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki minik Zeynep, ev istirahati boyunca annesinin elini bir an olsun bırakmıyor.