Son Dakika Haberleri: Kardan Adam Yerine Kardan Araba Yaptılar

Kardan Adam Yerine Kardan Araba Yaptılar

1 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de karın keyfini çıkarmak isteyen çocuklar hayal güçlerini de kullanarak kardan adam yerine kardan araba yaptı.

Kardan Adam Yerine Kardan Araba Yaptılar, System.String[]
Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de karın keyfini çıkarmak isteyen çocuklar hayal güçlerini de kullanarak kardan adam yerine kardan araba yaptı.

Yozgat'ta kar yağışının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi yurdunda kalan çocuklar, kurum bahçesinde bulunan Tolga Şimşek isimli çalışanın aracını tamamen karla kaplayarak araç üzerinde tüm hünerlerini sergiledi. Bir heykeltıraş edasıyla karla kaplı aracın üzerinde çalışma yapan çocuklar, alışılagelmişin dışına çıkarak kardan adam figürü yerine kardan araba yaptı.

Önceki gün akşam başlayan tipi ve kar yağışı nedeniyle aracını kurum bahçesinde bırakan ve sabah işe geldiğinde aracını bıraktığı noktada kardan araba gören Tolga Şimşek, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Gülümseten manzara karşısında kardan aracıyla hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek, daha sonra fırça ve çek pas yardımıyla aracını temizledi.

Kurumda kalan çocukların kendisine sanatsal bir sürpriz hazırladığı için şaşırdığını söyleyen Tolga Şimşek, "Ben Sosyal Hizmetler kurumunda çalışıyorum. Dün akşam kar ve tipi olduğu için aracımı evime götürmedim. Sabah da çocuklarımız bana bir sürpriz yapmış. Aracımın sağını solunu üzerini her yerini karla kapatmışlar. Arabamın üzerine tekrardan bir araba resmi çizmişler. Sabah işe geldiğimde gördüm. Benim için aslında güzel bir sürpriz oldu, hoşumuza da gitti" dedi.

Kurum çalışanlarından Abdulkadir İbiş ise, "Çocuklarla birlikte arkadaşımıza şaka yapalım dedik. O da sabaha karşı işe gelmişti, ona böyle bir şaka yaptık. Hem çocuklarımız açısından hem de bizim açımızdan çok güzel oldu" şeklinde konuştu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Sabah, Yozgat, Araba, Güncel
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