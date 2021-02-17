- Kardan adama damat tıraşı - Son Dakika

- Kardan adama damat tıraşı

SAMSUN - Samsun'da etkili olan kar yağışı sonrasında müşteri bulamayan berber yaptığı kardan adama damat tıraşı yaptı.

Tüm Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor. 15 yıldır berberlik yapan Rıza Başar, müşteri bulamayınca 2,5 metre uzunluğunda kardan adam yaptı. Yapmış olduğu kardan adam mahalleli tarafından büyük ilgi ile karşılanırken fotoğraf çektirmek isteyenler sıra oluşturdu. Sabah yaptıkları kardan adamı 'akşama kadar saçı, sakalı uzadı' diye tıraş eden berber ilginç görüntüler oluşturdu.

Müşteri bulamayınca can sıkıntısından kardan adam yapmaya başladıklarını belirten Rıza Başar, "Sabah 09.00 gibi yapmaya başladık. İlk olarak yayalar yolda daha rahat yürüsün diye kar temizlemeye başladık. Sonra kar birikintisi olunca iş de yoktu canımız sıkıldı. Böyle bir şaheser ortaya çıktı. Kardan adama emek verdik. Şimdi çırağa tıraş ettiriyoruz. Çırak sakal tıraşını kardan adamda öğreniyor. Bu sayede çıraklığı gelişmiş oluyor. Bu sene kar biraz geç geldi. Güzel kar yağdı, halk eğlenmiş oldu. Halkımızın neşesi yerine geldi. Biz de bunu yaptık, herkes fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor" dedi.

Kardan adam yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.