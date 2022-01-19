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Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler - Son Dakika

Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

19.01.2022 23:47

- Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler Elazığ'da bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

- Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

ELAZIĞ - Elazığ'da bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni alırken, izleyenler gülmekten kedilerini alamadı.

Elazığ'da dün öğlen itibariyle aralıksız devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yağan karla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu. Beyaz örtüyü gören Elazığlı bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harput yöresine özgü türkü eşliğinde çekilen halay görüntüsü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni alırken, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler
Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler
Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

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Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler - Son Dakika


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