Kardan adamı motosiklete bindirdiler - Son Dakika

Kardan adamı motosiklete bindirdiler
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Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:25 Kaynak: AA
Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler
Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Suruç ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren vatandaşlar, yaptıkları kardan adamı motosiklete bindirdi.
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