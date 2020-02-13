Kardan adamı motosiklete bindirdiler - Son Dakika
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Kardan adamı motosiklete bindirdiler

7 saat önce

Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler

Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Suruç ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren vatandaşlar, yaptıkları kardan adamı motosiklete bindirdi.

Kardan adamı motosiklete bindirdiler

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:25 Kaynak: AA
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