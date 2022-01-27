KARDAN ADAMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP YIKAN DA VAR, ALIP GÖTÜREN DE - Son Dakika

KARDAN ADAMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP YIKAN DA VAR, ALIP GÖTÜREN DE

Emin YEŞİL - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZi'de farklı mahallelerde önce kardan adamla fotoğraf çektirdiler, ardından yıktılar. Fatih'te ise bir kişi kardan adamı yerinden söküp aldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar kardan adam yaptı. Sultangazi ve Fatih'te ilginç kardan adam görüntüleri güvenlik kameralarına kaydedildi. Sultangazi'de farklı mahallelerdeki görüntülerde, fotoğraf çektirdikleri kardan adamları tekme ve yumruklarla yıkanlar kameralara yansıdı.

FATİH'TE KARDAN ADAMI ALIP GÖTÜRDÜ

Fatih Unkapanı'nda ise dün gece saatlerinde, bir kişi mahalleli tarafından yapılan kardan adamı yerinden söküp kucaklayarak götürdü. Yaşanan ilginç anları çevredeki güvenlik kamerası görüntüledi.