Son Dakika Haberleri: Kardan Adamla Seyahat

Kardan Adamla Seyahat

15 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araç sürücüsü aracın bagaj bölümüne yerleştirdiği kardan adamla seyahat etti.

Kardan Adamla Seyahat, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araç sürücüsü aracın bagaj bölümüne yerleştirdiği kardan adamla seyahat etti. Yolun ortasında arabada kardan adam görenler ise şok oldu.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı vatandaşlarda da sevinç oluşturdu. Birçok vatandaş 2019 yılının ilk kar sevincini yaşarken Çerkezköy'de bir araç sürücüsü aracın bagajına kardan adam yaptı. Kardan adamla birlikte seyahat eden araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Kardan adamla seyahate eden araç sürücüsünü gören vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekti. Kardan adamlı araç kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Kar, Çerkezköy, Tekirdağ, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenan Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi

"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 04:29:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Adamla Seyahat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]