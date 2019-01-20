Son Dakika Haberleri: Kardan Adamlara Doğum Günü

Kardan Adamlara Doğum Günü

9 dakika önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde vatandaşlar yaptıkları kardan adam için doğum günü partisi düzenlendi.

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde vatandaşlar yaptıkları kardan adam için doğum günü partisi düzenlendi.

Azdavay ilçesinde yaşayan nalbur Tacettin Kömür, ikisi evli çift, biri kayınvalide olmak üzere üç kardan adam yaptı. Kardan adamlar için doğum günü yapmaya karar veren Kömür, esnaf arkadaşlarını çağırdı. Kömür, aldığı doğum günü pastasını keserek konuklarına ikram etti.

Kömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında boş vaktinin çok olduğunu, her kış kardan adam yaptığını söyledi.

Bu yıl üç tane yaptığını belirten Kömür, "Kardan adamları duyanlar ve görenler geliyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor. Vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnunum." dedi.

Esnaf Şerafettin Eken ise komşusu Tacettin Kömür'ün her sene adeta heykeltraş gibi çok güzel kardan adamlar yaptığını ifade etti.

Eken, komşusunun kardan yaptığı evli çift ile kayınvalideye Azdavay yöresel kıyafetini giydirdikleri, kucaklarına yöresel kıyafetli oyuncak bebek koyduklarını kaydederek, kardan adamlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Kastamonu, Azdavay, Güncel
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