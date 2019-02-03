Son Dakika Haberleri: Kardan Adamlı Kitap Okuma Etkinliği

Kardan Adamlı Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesindeki bir grup genç, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kardan adam yapıp, önünde kitap okudular.

Kardan Adamlı Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesindeki bir grup genç, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kardan adam yapıp, önünde kitap okudular.

Vanyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda hizmet veren Gençlik Kitap Kafe'de bir araya gelen gençler, kardan adam yapıp kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kitap okuyanlara ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılan ve haftanın 7 günü açık olan kafeden bir yıl içinde 30 bin kişinin istifade ettiği belirtildi. Erciş Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bugün kafe önünde kardan adam yapıp, soğuk havada kitap okuyarak insanların dikkatini kitap okumaya çekmeye çalıştık. Yapılan etkinlik bir hayli ilgi çekti. Bu nedenle gençlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Van, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti 18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma

Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor Karabük Üniversitesi Kendi Elektriğini Güneş Panelleri ile Üretiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Adamlı Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]