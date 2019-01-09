Son Dakika Haberleri: Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu

Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu

39 dakika önce

Eskişehir'de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.

Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Eskişehir'de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.

Kar yağışını eğlenceye çevirenler ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Eskişehir'de de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan yaklaşık 1 metre boyundaki kardan adam ile seyahat etti. Boynundaki atkı ve başında bulunan şapka ile trafikte ilgi odağı olan kardan adam ve İzmir plakalı otomobil renkli görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Kar, Eskişehir, Güncel
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