Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu
39 dakika önce
Eskişehir'de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.
Eskişehir
'de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı. Kar
yağışını eğlenceye çevirenler ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Eskişehir'de de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan yaklaşık 1 metre boyundaki kardan adam ile seyahat etti. Boynundaki atkı ve başında bulunan şapka ile trafikte ilgi odağı olan kardan adam ve İzmir
plakalı otomobil renkli görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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