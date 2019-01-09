Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu
2 saat önce
Kardan adamlı otomobil trafikte ilgi odağı olduESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir vatandaş eski model otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.
Kardan adamlı otomobil trafikte ilgi odağı oldu
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de bir vatandaş eski model otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.
Kar yağışını renklendirerek fırsata çevirenler ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Eskişehir'de de bir vatandaş eski model 35 HRL 61 plakalı otomobilinin bagaj bölümünde bulunan yaklaşık 1 metre boyunda ki kardan adam ile seyahat etti. Boynundaki atkı ve başında bulunan şapka ile trafikte adeta ilgi odağı olan kardan adam ve İzmir
plakalı klasik otomobil renkli görüntüler oluşturdu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak