Son Dakika Haberleri: Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu

Kardan Adamlı Otomobil Trafikte İlgi Odağı Oldu

2 saat önce

Kardan adamlı otomobil trafikte ilgi odağı olduESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir vatandaş eski model otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.

Kardan adamlı otomobil trafikte ilgi odağı oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir vatandaş eski model otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.
Kar yağışını renklendirerek fırsata çevirenler ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Eskişehir'de de bir vatandaş eski model 35 HRL 61 plakalı otomobilinin bagaj bölümünde bulunan yaklaşık 1 metre boyunda ki kardan adam ile seyahat etti. Boynundaki atkı ve başında bulunan şapka ile trafikte adeta ilgi odağı olan kardan adam ve İzmir plakalı klasik otomobil renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

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