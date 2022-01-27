Üye Girişi
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu - Son Dakika

Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu

27.01.2022 15:05
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu

Samsun'da yoğun kar yağışından dolayı çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu.

Samsun'da yoğun kar yağışından dolayı çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi Germiyan Sokak'ta Servet Ata ve Ahmet Ata kardeşlere ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırların çatıları yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çöken çatının altında kalan 20'nin üzerinde koyun ve 9 kuzunun telef olduğu tespit edildi.

"Koyunları banka kredisi ile almıştık, borcumuz vardı"

5 gündür yardım beklediklerini belirten Ahmet Ata, "Ahırların çatısı karları tartamayarak çöktü. Zararımız çok büyük. 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu. Çatıları kaldıramadık. Ahırların içine çöken çatıların altında canlı hayvanlar da olabilir. Koyunları banka kredisi ile almıştık, borcumuz vardı" dedi. - SAMSUN

Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu
Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu

YORUMLAR
500

Ahmet Ata, Samsun, Banka, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu - Son Dakika


İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti         
14:40
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi? Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi?         
13:33
Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı         
13:06
Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
15:04 ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı!
14:49 Hablemitoğlu suikastının önemli ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi
14:47 Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta
14:39 Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
14:22 Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu
14:20 Zonguldak-İstanbul yolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksattı! Araçlar, kapanan yol yerine alternatif yollara yönlendirildi
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi
13:56 Fikret tüm gerçeği öğrenip deliye dönüyor! Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle yayında!
13:52 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!
13:48 Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 15:13:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement