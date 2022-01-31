Çatının terası kardan çöktü, bina sakinleri büyük panik yaşadı - Son Dakika

Çatının terası kardan çöktü, bina sakinleri büyük panik yaşadı

MALATYA - Malatya'da kardan çöken ahşap çatı terası parçalara ayrıldı. Yaralananın olmadığı olayda apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Seray sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ahşaptan yapılmış terası kar kütlesine dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinlerin büyük korku yaşadığı olayda çöken terasın parçaları apartmanın çevresine dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun koordinasyonda olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri sokağa devrilmek üzere olan terası yaptıkları çalışmayla bulunduğu yere sabitlerken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı.

Yaralananın olmadığı, bazı apartman sakinlerinin terası yapan ustaya tepki gösterdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.