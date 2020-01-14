Kardan değil kabaktan adam - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan değil kabaktan adam - Son Dakika

Kardan değil kabaktan adam

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kent merkezine kar yağmayınca bir restoran çalışanları tarafından çocuklar için kabaktan adam yapıldı.

Kardan değil kabaktan adam, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kent merkezine kar yağmayınca bir restoran çalışanları tarafından çocuklar için kabaktan adam yapıldı.


Ülkenin doğusunu etkisi altına alan kar yağışı, Akdeniz Bölgesinde yer alan Kahramanmaraş kent merkezine yağmadı. Kar yağışının olmaması nedeniyle bir restoran çalışanları, çocuklar için kardan adam yerine kabaktan adam yaptı. Tesisin bahçesine getirilen kabaklar üst üste konulduktan sonra marul ile kafa, havuç ve kömür ile de burun yapıldı. Kabaktan adam, tesise gelen çocukların ilgi odağı oldu.


Kent merkezine kar yağmayınca kabaktan adam yaptıklarını söyleye restoran çalışanı Özlem Topaloğlu, "Şehir merkezine kar yağmadığı için aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu olay bizleri çok mutlu etti, inşallah buraya gelen çocuklar da mutlu olurlar" diye konuştu.


Kahramanmaraş'a kar yağmasını beklediklerini ve çocuklukta olduğu gibi kardan adam yapmak istediklerini söyleyen müşteri Mustafa Öz ise, "Kahramanmaraş'ta kar göremedik ve biz çocukluğumuzdaki kar yağışlarını ve kardan adamları özledik. Umarız kısa sürede kentimize kar yağar ve kabaktan adam yerine kardan adamlar yaparız" ifadelerini kullandı.


Kabaktan adamı gören çocuklar ise çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor
Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı! Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 17:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardan değil kabaktan adam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]