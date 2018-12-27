Kardan Devrilen Elektrik Direklerini 'Enerji Timleri' Onarıyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) 'Enerji Timleri' zorlu kış şartlarında elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) 'Enerji Timleri' zorlu kış şartlarında elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.



Sivas, Tokat ve Yozgat'taki 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden Arıza Onarım Bakım personelinden oluşan 'enerji timleri' zorlu kış şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu arıza noktalarına 4X4 arazi araçları ile ulaşan 'enerji timleri' arızaları kısa sürede gideriyor. Vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan enerji timleri özellikle fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerini iş makineleri yardımı ile onarıyor.



Yoğun kar yağışı ve fırtınanın özellikle kırsal bölgelerde zaman zaman arızalara neden olduğunu belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Hizmet bölgemizde etkili olan olumsuz hava koşulları, bazı kırsal alanlardaki elektrik dağıtım şebekelerinde tahribata yol açabiliyor. Sert hava koşulları nedeniyle takviye ederek sayılarını artırdığımız ekiplerimiz, vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmamak adına buz yükü ve iletken kopmasından kaynaklı geçici arızalara, hava koşullarının el verdiği çerçevede müdahale ediyor. Bünyemizde oluşturduğumuz kriz masası ile kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için 7/24 çalışırken ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ile koordineli olarak hareket ediyoruz" diye konuştu.



Kesintisiz enerji için ekiplerin zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kıvılcım, vatandaşların iletken kopukluklarına kendilerinin müdahale etmemeleri gerektiğini hatırlatarak olası arıza ve kesintiler ile bilgi almak isteyen abonelerin ise 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'ndan destek alabileceklerini söyledi. - SİVAS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı

Bakan Berat Albayrak, CHP'li Aykut Erdoğdu'ya Karşı Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor