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Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı - Son Dakika

Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı

28.01.2022 13:16

Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı Mersin Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, son yılların en etkili kar yağışında kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Erdemli ilçesindeki mermer ocağında mahsur kalan madenciyi kurtardı Mersin...

Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, son yılların en etkili kar yağışında kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Erdemli ilçesindeki mermer ocağında mahsur kalan madenciyi kurtardı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, son yılların en etkili kar yağışında kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Erdemli ilçesindeki maden ocağında mahsur kalan madenciyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görev yaptığı maden ocağında tek başına kalan ve yardım bekleyen Saffet Yanar'a ulaşan ekipler, önce iş makinaları ile yoldan kar engelini kaldırdı, ardından Yanar'ı bulunduğu yerden kurtardı. 4 gündür maden ocağında mahsur kalan Saffet Yanar, "Karın içinde şu an donmuş durumdayım, beynim donmuş, tek düşüncem. ailem, çocuklarım, bir an evvel onlara kavuşmak. Allah razı olsun Vahap Seçer'den de ekibinden de tüm belediye çalışanlarından ve sizlerden de. Beni tekrardan hayata kavuşturdunuz, çocuklarıma kavuşturdunuz" dedi.

Mahsur kaldığı günlerde yaşadıklarını anlatan Yanar, "Çocuklarımla yaşadığım güzel günleri hissettim, tekrardan onlara kavuşabilmeyi hayal ettim. Biri gelecek illa ki buradan kurtaracak diye hayal ettim, düşündüm. Çok şükür ki sizler çıktınız, geldiniz" diye konuştu.

Birlikte çalıştığı arkadaşıyla irtibatı kesilince yalnız kaldığını söyleyen Yanar, "Olduğumuz bölgede mermer ocağının bekçiliğini yapmaktayız arkadaşımla birlikte. Arkadaşım erzağımızı ve ekmeğimizi almak için aşağıya indi. Kar da bayağı bir şiddetlenmişti, tipiden dolayı çıkamadı kendisi. Elektrik de kesik olduğu için birbirimizle irtibatımızı kaybettik şarjım bittiği için. 4 gündür yalnızım. Büyükşehir Belediyesine, Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gülnar'da da yollar açık tutuldu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar ilçesinde yaklaşık 1 metreyi bulan kalın kar örtüsüne karşı da seferber oldu. Özellikle kar kalınlığının gittikçe arttığı yüksek kesimlerde çalışma yürüten ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalara Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy da eşlik etti. Büyükşehir ekipleri, Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı
Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı
Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı

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Vahap Seçer, Gülnar, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı - Son Dakika
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