Kardan dolayı ahır çöktü, 4 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardan dolayı ahır çöktü, 4 hayvan telef oldu - Son Dakika

Kardan dolayı ahır çöktü, 4 hayvan telef oldu

18 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan dolayı ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kardan dolayı ahır çöktü, 4 hayvan telef oldu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan dolayı ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. Kar yağışından dolayı Senar Çakmak adlı vatandaşa ait ahırın tavanı çöktü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvandan 4 tanesi telef olurken, 2 tanesi ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.


Senar Çakmak'ın Denizli'de işçi olarak çalıştığını belirten komşuları, tek geçim kaynakları olan hayvanların ise telef olduğunu belirttiler. - HAKKARİ

Altınoluk, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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