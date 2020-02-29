Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece kamp yaptıkları alanda aniden bastıran kar yağışı ve sis sonrası mahsur kalan biri kadın 3 arkadaşı AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası kurtardı.

Kardan dolayı mahsur kalan kampçıları AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece kamp yaptıkları alanda aniden bastıran kar yağışı ve sis sonrası mahsur kalan biri kadın 3 arkadaşı AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Dün gece kamp yapmak için bölgeye giden Devrim Tevfik Kasap, Mervenur Yaşaroğlu ve Seyithan Balaman isimli 3 arkadaş gece aniden bastıran kar yağışı ve ardından çöken sisin ardından kamp yaptıkları yerde mahsur kaldı. Bir süre yönlerini bulamayan 3 arkadaş ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 2 saat sonra 3 kişiye ulaştı. Kardan dolayı zorlu geçen arama kurtarma çalışması sonrası 3 arkadaş ilçe merkezine indirildi.


Kurtarılan şahıslar ardından sağlık kontrolü için Tavas Devlet Hastanesine götürüldü. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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