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Kardan dolayı trafik kitlendi, hasta çocuğun imdadına jandarma koştu - Son Dakika

Kardan dolayı trafik kitlendi, hasta çocuğun imdadına jandarma koştu

25.01.2022 23:16

Arnavutköy'de çocuğu ateşlenen bir anne sağlık kuruluşuna ulaşamayarak bölgede bulunan bir işletmeye sığındı.

Arnavutköy'de çocuğu ateşlenen bir anne sağlık kuruluşuna ulaşamayarak bölgede bulunan bir işletmeye sığındı. İşletmeye gelen jandarma ekipleri çocuğu hastaneye götürmek için araca aldı. Ancak hastaneye 500 metre kala araçla ilerlemek mümkün olmadığı için çocuğu, jandarma personeli kucağında hastaneye ulaştırdı.

Arnavutköy'de bugün saat 11.00 sıralarında görevli AFAD personelince çocuğu ateşlenen bir annenin sağlık kuruluşuna ulaşamayarak bölgede bulunan bir işletmeye sığınmış olduğunun bildirilmesi üzerine Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı tarafından süratle belirtilen yere intikal edilerek anne S.A. ve hastalanan 1,5 yaşındaki kız çocuğu F.A., ile birlikte 3 yaşındaki kız kardeşi ve 5 yaşındaki erkek kardeşi ile birlikte Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülmek üzere emniyetli bir şekilde jandarma aracına alındı. Kardan durmuş trafik nedeniyle hastaneye 500 metre kala araçla ilerlemek mümkün olmadığı için F.A. isimli kız çocuğunu, jandarma personeli kucağında hastaneye ulaştırıldı.

(İHA)

Kardan dolayı trafik kitlendi, hasta çocuğun imdadına jandarma koştu
Kardan dolayı trafik kitlendi, hasta çocuğun imdadına jandarma koştu
Kardan dolayı trafik kitlendi, hasta çocuğun imdadına jandarma koştu

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Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan dolayı trafik kitlendi, hasta çocuğun imdadına jandarma koştu - Son Dakika


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