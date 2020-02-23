Kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika

Kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor

6 saat önce

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerinde kardan dolayı ulaşıma kapanan 4 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açılmaya çalışılıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir kapalı olan Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü Yedikardeş mezrası yolunu özverili çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Aladana köyü muhtarı Medeni Göl, köyün yüksek rakımda olduğunu ve bu yüzden fazla yağış aldığını belirterek, yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:51 Kaynak: AA
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