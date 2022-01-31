KARDAN EN ÖZEL HEYKEL - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, Bülent Doğan'ın yaptığı 'kardan Atatürk heykeli' sosyal medyada beğeni topladı.

İstanbul'da geçen hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından kimi kartopu oynadı, kimi kardan adam yaptı. Sultangazi'de yaşayan Bülent Doğan ise oturduğu dairenin balkonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün kardan heykelini yaptı. Yaklaşık 4 saatte tamamlandığını söylediği 'kardan Atatürk heykeli', sosyal medyada beğeni topladı. Tekstil sektöründe çalışan Doğan, her yıl kar yağdığında Türk tarihinin önemli figürlerinin kardan heykellerini yaptığını söyledi. Doğan, geçtiğimiz yıl da Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptığını belirtti.