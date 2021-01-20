Kardan eşek yapıp bindiler - Son Dakika

Kardan eşek yapıp bindiler

20.01.2021 09:22

Kardan eşek yapıp bindiler Hakkarili esnaf, kar yağışından dolayı iş yoğunlukları azalınca kardan eşek yapıp bindiler.

Kardan eşek yapıp bindiler

HAKKARİ - Hakkarili esnaf, kar yağışından dolayı iş yoğunlukları azalınca kardan eşek yapıp bindiler.

Dağgöl Mahallesi'nde yapılan kardan eşek, yoldan geçen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Esnaf Emin İrdem ve çalışanları tarafından bir saatlik çalışma sonunda yapılan kardan eşeği gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Geçen yıllara oranla bu yıl Hakkari'ye karın geç yağdığını belirten esnaf İrdem, karla uğraşmayı çok sevdiğini ve bu uğraş sonunda eşek yaparak bindiğini söyledi.

Kardan eşek yapıp bindiler
Kardan eşek yapıp bindiler
Kardan eşek yapıp bindiler
Kardan eşek yapıp bindiler

Esnaf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan eşek yapıp bindiler - Son Dakika


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