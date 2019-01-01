Son Dakika Haberleri: Kardan Folklor Ekibi Oluşturdu

Kardan Folklor Ekibi Oluşturdu

13 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir heykeltraş, kardan folklor ekibi oluşturdu.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir heykeltraş, kardan folklor ekibi oluşturdu.

Heykeltraş Hacı Fendoğlu, Pınarbaşı beldesindeki evinin bahçesine yağan karı yaklaşık bir haftada kütle haline getirdi.

Fendoğlu'nun karı yontarak yaptığı 8 kişilik folklor ekibi görenlerin beğenisini kazanıyor.

Sanatla uğraşmaktan zevk aldığını belirten Fendoğlu, "Bir haftadan beri kar topluyorum ve topladığım karı kütle haline getirdim. Daha önceki yıllarda kardan araba yapmıştım. Bu yıl da kara şekil verip folklor ekibi yaptım. Malzeme bedava olunca bu şekilde uğraşmak hoşuma gidiyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:34 Kaynak: AA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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