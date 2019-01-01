Son Dakika Haberleri: Kardan Folklorcular

Kardan Folklorcular

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde bir heykel tıraş, yağan kara şekil vererek folklor ekibi oluşturdu.

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Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde bir heykel tıraş, yağan kara şekil vererek folklor ekibi oluşturdu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim bölümü mezunlarından Adıyamanlı heykel tıraş Haci Fendoğlu, ilçe merkezine yağan kara şekil vererek folklor ekibi yaptı. Fendoğlu'nun kardan yaptığı folklor ekibi, görenlerin büyük beğenisini kazandı. Evinin önüne yaptığı folklor ekibini gören vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirirken Fendoğlu, daha önceden de kardan araba da yaptığını vurguladı.

Fendoğlu, "Kardan yaptığım çalışmalar. Daha önceden de çalışma yapmıştım. Sanat öyle bir şey ki sevince tanınmak için ille de irdelemiyorsun, ısrar etmiyorsun. Çünkü sürekli uğraşıyorsun, uğraşmak istiyorsun, bende o sürecin içerisindeyim. Daha önceden de kardan araba yapmıştım. Tabi şimdi malzeme bedava olunca her yıl çalışıyorum böyle. Aslında fırsat olsa da daha farklı materyallerden, malzemelerden çalışa bilseydik daha iyi olurdu. İşte bizler şenliklerimizde, festivallerimizde böyle halaylar çekeriz. İşte bizim meşhur davulcularımız, halay ekibimiz. Her daim insanları mest eden halaylarıyla coşturuyor bizleri. Bizim çalışmalarımız devam edecek, proje olursa onu da yaparız, böyle çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

Samsun, Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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