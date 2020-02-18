Kardan heykelini yaptıkları Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a da gelmesini istiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan heykelini yaptıkları Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a da gelmesini istiyorlar - Son Dakika

Kardan heykelini yaptıkları Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a da gelmesini istiyorlar

19 dakika önce

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün kenarında Doğu Ekspresi'nin kardan heykeline büyük ilgi gösteren turistler, gezi treninin Ardahan'a da gelmesini istedi.

Kardan heykelini yaptıkları Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a da gelmesini istiyorlar, System.String[]

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün kenarında Doğu Ekspresi'nin kardan heykeline büyük ilgi gösteren turistler, gezi treninin Ardahan'a da gelmesini istedi.


Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl festivali', yaşanan doğal afetler ve şehitler nedeniyle iptal edildi. Ancak Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu öncülüğünde Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yanına 30 kamyon kar kullanılarak Doğu Ekspresi'nin heykeli yapıldı. 4 günlük çalışmanın ardından tamamlanan 4 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki heykele, yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.


TCDD tarafından Ankara - Kars hattında hizmete sunulan turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan'ın da dahil edilmesini istediklerini belirten Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "Her yıl donmuş gölün üzerinde bir etkinlik düzenliyoruz. Her yıl değişik bir obje kullanıyoruz, toplumsal bir mesaj veriyoruz. Bu sene Doğu Ekspresi'ni yaptık. Amacımız turizmin canlandığı kış dönemlerinde Doğu Ekspresi'nin Kars'a kadar gelip buraya gelmemesi bizi çok üzmekteydi. 2-3 kilometre yukarıdan Kars-Tiflis- Bakü demir yolu geçiyor. Bizim amacımız bu treni Ardahan'a getirebilmek. Bu heykeli onun için yaptık. Doğu Ekspresi'ni onun için canlandırdık. Treni Ardahan'a istiyoruz" dedi.


Çıldır Gölü'nü ziyarete gelen yerli turistler, gölü ziyaret etmek için Kars'tan Ardahan'a otobüsle ya da turlarla gelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Turda Kars'ta 2 gün boyunca konaklamak zorunda kaldıklarını ifade eden turistler, "Konaklamanın biri Ardahan'da olsa güzel olurdu. Doğu Ekspresi buraya gelseydi bir günde Ardahan'ı gezebilirdik. Buranın atmosferi çok güzel. Herksin gelip denemesini, görmesini isteriz. Doğu Ekspresi Ardahan'a gelmeli" diye konuştu.


Çıldırlı vatandaşlar ise "Doğu Ekspresi'nin kardan yapılanı buraya geldi ama biz gerçek Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


Donan Çıldır Gölü'nü ziyaret eden yerli turistler renkli görüntüler oluşturdu. - ARDAHAN

Doğu Ekspresi, Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi: Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi
Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim
08:08 İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı
08:08 Seçil Gür'den, Serdar Ortaç'a sürpriz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 09:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardan heykelini yaptıkları Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a da gelmesini istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]