Kardan insan kafası silüeti oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan insan kafası silüeti oluştu - Son Dakika

Kardan insan kafası silüeti oluştu

43 dakika önce

Erzincan'da Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu.

Kardan insan kafası silüeti oluştu, System.String[]

Erzincan'da Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu.


Erzincan'ın kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu. Dağın orta kısmında oluşan sülietin çekilen fotoğrafına bakan vatandaşlar, "Oluşan kardan süliette sanki tam ortada yan yatmış insan kafası var. Uzaktan aynı insan kafası gibi" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
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