Kardan insan kafası silüeti oluştu - Son Dakika

Kardan insan kafası silüeti oluştu
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Erzincan'da Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
Erzincan'da Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu.
Erzincan'ın kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu. Dağın orta kısmında oluşan sülietin çekilen fotoğrafına bakan vatandaşlar, "Oluşan kardan süliette sanki tam ortada yan yatmış insan kafası var. Uzaktan aynı insan kafası gibi" dedi. - ERZİNCAN
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