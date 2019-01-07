Son Dakika Haberleri: Kardan Kaçanları Koyunlar Yakaladı

Kardan Kaçanları Koyunlar Yakaladı

42 dakika önce

ALMANYA'nın güneyinde süren yoğun kar yağışı, kara ve hava yolu trafiğini aksattı.

Kardan Kaçanları Koyunlar Yakaladı, System.String[]
ALMANYA'nın güneyinde süren yoğun kar yağışı, kara ve hava yolu trafiğini aksattı. Birçok yolcu kar yağışı yüzünden gideceği yere daha emin şekilde varmak için demir yolunu tercih etti. Ancak trenlere hücum eden yolcuları bir sürpriz karşıladı. Saksonya'da demir yoluna inen koyun sürüsü, tren seferlerini aksattı.

SAATLERCE YOLUN AÇILMASINI BEKLEDİLER

200 koyunun rayların bulunduğu alan girmesi ve burada otlaması polisi ve demiryolu yetkililerini alarma geçirdi. Koyunları raylardan çıkarmak uzun süre alırken, tren seferi de aksadı. İki tren seferi tamamen iptal edilirken, iki sefer de gecikmeli yapılabildi. Tren sefer planlarının değişmesi nedeniyle kimi yolcular saatlerce istasyonlarda ve trenler içinde beklemek zorunda kaldı. Polis, koyunları saatler süren çabadan sonra raylardan uzaklaştırabildi ve seferler yapılabildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:50 

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