'Kardan kadın' müşterileri artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kardan kadın' müşterileri artırdı - Son Dakika

'Kardan kadın' müşterileri artırdı

15 dakika önce

VAN'ın Erciş İlçesi'nde lokanta işleten Melik Atmaca (28), lokantasının önünde yaptığı 'kardan kadın' vatandaşların ilgisini çekiyor.

'Kardan kadın' müşterileri artırdı, System.String[]

VAN'ın Erciş İlçesi'nde lokanta işleten Melik Atmaca (28), lokantasının önünde yaptığı 'kardan kadın' vatandaşların ilgisini çekiyor. Makyajıyla, takılarıyla, atkı ve beresiyle ilgi çeken 'kardan kadın'ı görenler önce fotoğraf çektiriyor sonra lokantaya girip yemek yiyor.

Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde lokanta işleten bir çocuk babası Melik Atmaca, vatandaşların ilgisini çekmek için lokantasının önüne 'kardan kadın' yaptı. Müşterilerin ilgisini çekmek için yaptığı kardan kadının takılarını, atkısını, beresini takıp, makyajını da ihmal etmedi. Lokantanın önünden geçenlerin yaptıkları kardan kadınla fotoğraf çektirmek istediğini belirten Atmaca, fotoğraf çektirenlerinde içeri girip yemek yediklerini söyledi. Böylelikle işlerinin arttığını söyleyen Atmaca, "Kardan kadına 'Beril' ismini bıraktık. Bu yöntem müşterilerin çok ilgisini çekti. Gelip fotoğraf çektirip içeri girip yemek yiyorlar" dedi.


Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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