Son Dakika Haberleri: Kardan Kapan Yol Tekrar Ulaşıma Açıldı

Kardan Kapan Yol Tekrar Ulaşıma Açıldı

15 dakika önce

Eskişehir'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar arasında bulunan Eskişehir-Sarıcakaya karayolu, Karayolları ve Sarıcakaya Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bugün tekrar ulaşıma açıldı.

Kardan Kapan Yol Tekrar Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Eskişehir'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar arasında bulunan Eskişehir-Sarıcakaya karayolu, Karayolları ve Sarıcakaya Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bugün tekrar ulaşıma açıldı.

Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisi devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok karayolu ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde ilçeden Eskişehir'e dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar kar engeline takıldı. Kar nedeniyle kapanan yolda ilçeden dönen vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri de araçların ilerlemesine müsaade etmeyerek ilçeye geri gönderdi.

Öte yandan Karayolları ekiplerine takviye olarak Sarıcakaya Belediyesinden de gönderdiği kepçeler ile saatler süren çalışmalar sonucunda saat 14.30'da yol tekrar ulaşıma açıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:39 Kaynak: İHA

Sarıcakaya, Sabah, Eskişehir, Kar, Güncel
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