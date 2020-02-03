Kardan kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kardan kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Malatya'da kar nedeniyle kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Kardan kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Malatya'da kar nedeniyle kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.


31 Aralık Cuma günü başlayan ve hafta sonu da devam eden kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde ara ara yağan kar herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri Malatya genelinde kapanan 132 mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtı. Deprem bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını hiç aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz karla mücadele çalışmaları yaptı.


Deprem bölgesinde kapalı yol yok


Doğanyol, Pütürge ve Kale'de grup yolları dışında mahalle yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Tipi ve fırtınanın geçit vermediği anlarda bile çalışmalarını aksatmayan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun zamandır da deprem bölgesinde çalışıyordu.


Kuluncak ilçesi Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hürü Aslan'ın acil çağrısına karşı zamanla mücadele eden ekipler, hastanın sağlık ekiplerine teslim edilmesini sağladı. Diğer yandan Darende ilçesinin Başkaya Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Ali Osman Özbey de rahatsızlanınca acil çağrıda bulundu. Sağlık ekiplerine refakat edip yolu kardan temizleyen ekipler, hastayı hastaneye ulaştırdı.


Öte yandan, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli Mahallesi'nde araçlarında mahsur kalan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak Hekimhan'a dönüşleri sağlandı. - MALATYA

Malatya, Aralık, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir
Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardan kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]