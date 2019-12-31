Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık - Son Dakika

Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık

6 saat önce

Bursa Ankara karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle bir süre kapanan ve TIR'ların geçişine izin verilmeyen Mezitler Bölgesi tamamen trafiğe açıldı.

Kardan kapanan Bursa Ankara karayolu bugün açık, System.String[]

Bursa Ankara karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle bir süre kapanan ve TIR'ların geçişine izin verilmeyen Mezitler Bölgesi tamamen trafiğe açıldı.


Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde dün yoğun kar yağışı sebebiyle trafik ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermedi. Saatler sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Saatlerce kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Mezitler bölgesinde ulaşım tekrar normale döndü.


Trafik ekipleri bir süre araçları Ahmet Türkel Çevre yoluna yönlendirerek beklemelerini sağladı. Çevre yolunda uzun TIR kuyrukları oluştu. Saatlerce süren çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Açılan yolda trafik akışı normal şekilde devam ederken, bölgede kar yağışı ise devam ediyor.


Yetkililer sürücüleri buzlanma ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, trafiğe çıkanların mutlaka kış lastiklerini takmalarını istedi. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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