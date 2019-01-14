Son Dakika Haberleri: Kardan Kapanan Geçittepe Yolu Açıldı

Kardan Kapanan Geçittepe Yolu Açıldı

28 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle 8 gündür kapalı olan 20 köy ve mezranın kullandığı Geçittepe yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kardan Kapanan Geçittepe Yolu Açıldı, System.String[]
SİİRT'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle 8 gündür kapalı olan 20 köy ve mezranın kullandığı Geçittepe yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.

Pervari ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Geçittepe'de 20 köy ve mezranın kullandığı yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 gün önce ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ekipleri, yaptıkları temizlemenin ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. Yolun temizlenmesiyle 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanabiliyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ilçe ve köylerde kar mücadelesinin 724 saat devam ettiğini söyledi. - Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:51 Kaynak: DHA

Siirt, Pervari, Güncel
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