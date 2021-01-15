Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün kar yağışından dolayı kapanan Pervari-Geçittepe yolunun ulaşıma açıldığını, yolda mahsur kalan bir aracın kurtarıldığını belirtti. Pervari, Şirvan ve Eruh kırsalında ani kar yağışına karşı ekiplerin hazırlıklı olduğunu dile getire Canpolat, vatandaşların mağdur olmaması için gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini söyledi. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de belli aralıklarla yağan kardan dolayı Şirvan- Cevizlik ve Eruh- Şırnak yolunun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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