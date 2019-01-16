Son Dakika Haberleri: Kardan Kapanan Karayolu 7 Saatte Açıldı

Kardan Kapanan Karayolu 7 Saatte Açıldı

32 dakika önce

Kardan kapanan karayolu, 7 saatte açıldıMANİSA - İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanmıştı.

Kardan kapanan karayolu, 7 saatte açıldı

MANİSA - İzmir- Ankara D300 Karayolu'nun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanmıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu 7 saatte trafiğe kontrollü olarak açıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, önce Esenyazı, Kovukdere ve Gökçeören mevkilerinde yol kapanmıştı. Kar yağışının daha da yoğunlaşması ve tipi şeklinde yağmasından dolayı Kavacık Rampası'da trafiğe kapanmıştı. Trafiğe kapanan İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de küreme ve tuzlama çalışmaları yapan karayolları ekiplerinin 7 saatlik çalışmasının ardından, karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kontrolünde sağlanan karayolundaki trafik akışı, kar lastikli ve zincirli araçlar başta olmak üzere trafiğe açıldı. Alınan bilgilere göre, kontrollü olarak sağlanan trafik, karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyon ve tırlara da açılacağı öğrenildi.
Ayrıca karayolları ekiplerinin, 4 küreme ve 2 grayder aracı ile 20 personelin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Kula, İzmir, Ankara, Kar, Yerel
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