Kardan kapanan köy yolları açılıyor -Drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan kapanan köy yolları açılıyor -Drone - Son Dakika

Kardan kapanan köy yolları açılıyor -Drone

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 75 yerleşim biriminin yolunun kapandığı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 75 yerleşim biriminin yolunun kapandığı belirtildi. Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, kar nedeniyle 162 köye ulaşılamadığını söyledi. Karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için çalışma yürüttüğünü ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır olduğunu vurguladı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kentte 80 köy yolunun kar nedeniyle kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Belediye ekipleri de cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Kardan kapanan köy yolları açılıyor -Drone

Bahçesaray, Gürpınar, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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