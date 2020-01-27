Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika

Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor

6 saat önce

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, şimdiye bütün köylerde 10 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor, System.String[]

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, şimdiye bütün köylerde 10 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.


Bitlis İl Özel İdaresi, kent genelinde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadeleye ara vermenden devam ediyor. Tatvan ilçesine bağlı Kokarsu köyündeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Geylani, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İl Özel İdaresi ekiplerinin il genelinde 2 bin 341 kilometrelik yol ağında şu ana kadar 10 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Geylani, köy yollarını açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.


İl merkezi ve ilçelerde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Geylani, "Şu anda Tatvan'ın Korkarsu köyündeyiz. Vatandaşlarımızın yolunu açmanın gayreti içindeyiz. İnşallah en kısa sürede kapalı köy yollarımızı ulaşıma açacağız. Bu durumda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de asılsız ihbarlar. Kapalı olan köy yolunda hastanın olduğuna dair bize gelen bilgilerdir. Bu durumda sağlık ekiplerimize haber veriyoruz. Asılsız ihbarlar sıkıntıya neden oluyor" dedi. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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