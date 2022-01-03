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KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI - Son Dakika

KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI

03.01.2022 08:26

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde rahatsızlanıp, 112'den yardım isteyen hasta, kardan kapanan yol açılarak hastaneye götürüldü.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde rahatsızlanıp, 112'den yardım isteyen hasta, kardan kapanan yol açılarak hastaneye götürüldü.

Erzincan'a 92, Refahiye ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Üçören köyünde rahatsızlanan Müntaz Ekincioğlu (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle kapanan köy yolunu görünce İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile yolu açtı. Daha sonra köye ulaşan sağlık ekipleri, karın ağrısı çeken Müntaz Ekincioğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ekincioğlu, Refahiye'deki bir hastanede tedavi altına alındı.

KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI
KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI
KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI

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Erzincan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDAN KAPANAN KÖY YOLU AÇILIP, HASTAYA ULAŞILDI - Son Dakika
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